Corey Seager, Texas Rangers abante sa AL Championship

MAINIT na inumpisahan ng Texas ang 2023 Major League Baseball Season, hanggang postseason, hindi naglubay ang pamatay na lineup ng Rangers.

Maagang nag-deliver ng homer sina Corey Seager at Adolis Garcia at winalis ng Texas ang 101-win Baltimore Orioles huli via 7-1 win sa Game 3 ng American League Division Series nitong Martes, sa unang pagkakataon sapol noong 2011, martsa sa AL Championship Series ang Rangers.

Swabeng pumukol ng seven innings si Nathan Eovaldi para sa Texas, pinalipad ni Seager ang 445-foot drive hanggang right-field seats sa first inning, isinunod ni Garcia ang three-run homer sa second, mabagal na naglakad paalis ng batter’s box habang pinapanood ang layag ng bola tungo sa 6-0 lead laban kay O’s right hander Dean Kramer.

Sa isa pang laro, tinalo ng Houston Astros ang Minnesota Twins 9-1 tungo sa 2-1 lead sa ALDS, hinambalos ni Jose Abreu ang three-run homer sa four-run first inning ng defending World Series champions. Nag-ambag din ng home run sina Yordan Alvarez at Alex Bregman. (Vladi Eduarte)