BSKE sa October 30 dineklarang holiday

Idineklara ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na walang pasok sa buong bansa sa October 30, 2023 para bigyang-daan ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ang special non-working day ay nakapaloob sa proclamation No. 359 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong October 9.

Ayon sa proklamasyon, layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na magamit ang karapatang bumoto sa darating na October 30.

“It is imperative that the people be given the full opportunity to participate in the said elections and exercise their right of suffrage,” anang proklamasyon.

Kabilang sa mga walang pasok ay mga tanggapan ng gobyerno, pribadong kompanya at mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. (Aileen Taliping)