Binuking ni Mommy Min: Kathryn matakaw, pinaglihi sa ube halaya

Vlogger na rin ang nanay ni Kathryn Bernardo na si Min Bernardo, o Mommy Min sa showbiz.

Sa Instagram account nga niya ay pinakita niya na nag-vlog sila ni Kathryn, at mas madalas ay siya nga ang nagkukuwento.

Sa unang vlog nga niya, pinakita agad niya ang mga lugar na naging malaki raw ang impact sa buhay nila.

Bongga nga na nagpunta sila sa isang ube halaya store, at may chika nga siya na…

“Ito ang first revelation natin? Alam n’yo ba kung bakit ganito ang color ng aking anak? Kasi dito ko siya pinaglihi!” sey ni Mommy Min.

“Ube! So, bakit mo ako pinaglihi sa ube?” tanong ni Kath kay Mommy Min.

“Kasi nutritious siya, eh! Oh, ‘di ba? Ang takaw niya!” sabi pa ni Mommy Min, habang nilalantakan ni Kath ang ube halaya.

Bongga rin daw ang bonding nila noong nag-aaral pa si Kathryn, na madalas nga raw ay nagpupunta sila sa book store, after ng klase nito, dahil bumibili sila ng mga kung ano-anong maliliit na bagay, o abubot.

“Dito kami nagba-bonding. Dito ko siya dinadala after school. Mga pinabibili niya na mga simple at maliliit na bagay na `yon,” sabi pa ni Mommy Min.

“Ang dami naming memories dito. Ang dami kong pinakiusap na mabili.

“Si Mama ang nagturo sa akin the importance, the value of money!” sabi pa ni Kathryn.

At maluha-luha nga si Mommy Min nang mapunta sila sa isang lugar na puno ng mga halaman o damo. Naikuwento nga niya ang malungkot na pinagdaanan niya.

Naaksidente nga siya sa kotse mahigit dalawang dekada na ang nakaraan, na siya ang nagda-drive.

“Naisip ko, paano kung nawala ako, sino ang mag-aalaga sa inyo?” maluha-luhang sabi ni Mommy Min.

“Out of that bad experience came something good. Kumuha ako agad ng life insurance para sa inyong lahat. Then it became a career. Nag-top ako sa branch namin at the same time, nakakatulong ako sa ibang tao. Natulungan ko sila to understand kung ano ang life insurance at kung gaano ka-important ito,” sabi pa ni Mommy Min.

Naikuwento nga ni Mommy Min na sa loob ng isang taon niya bilang advisor ay naging miyembro siya ng Million Dollar Round Table (MDRT), pero dahil sa kasikatan na nga ni Kathryn, hindi na niya natutukan.

At siyempre, sinabi ni Mommy Min na sobrang na-enjoy niya ang araw na `yon, na natuto siyang mag-vlog, at ang saya nga raw ng bonding nila.

Anyway, inanunsiyo na nga ng AIA Philippines (formerly AIA Philam Life), na ang mag-inang Min at Kathryn ang kanilang mga bagong ambassador. (Dondon Sermino)