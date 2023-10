Bakit nga ba may gobyerno?

Lahat tayong nabubuhay ngayon nuong ipinanganak ay may gobyerno o pamahalaan na.

At dahil hindi naman galing sa kalikasan ang gobyerno, magandang mapag-alaman kung saan at kailan ba nagsimula magkaroon ng gobyerno. Sino ba ang nakaisip ng konseptong ito?

Sa agham pampulitika, may mga teoriya na nagbibigay ng sagot sa mga tanong na ito, bagama’t wala ring pagkakaisa kung alin ang tama. Para sa akin, ang pinakamakatwiran ay ang teoriya na nagsasabi na ang pagkakaroon ng gobyerno ay bunsod ng isang kasunduan sa lipunan. Para higit na maunawaan ang teoriya, simulan natin sa pag-iisip ng panahon bago nagkaroon ng gobyerno o pagpalagay ng isang lipunan na wala nito. Bagama’t nakakatiyak tayo na higit na kaunti ang bilang ng mga tao nitong panahong ito kaysa ngayon, madali ring maisip na may kaguluhan ring nagaganap sa lipunan, unang-una, dahil sa kawalan ng mga batas o alituntunin na ginagawa at ipinapatupad ng isang gobyerno. Sa madaling salita, maari gawain ng lahat ng tao ang anumang nais nila, maging sa isa’t isa.

Kalaunan, nagsawa na rin ang mga tao sa labis nilang kalayaan na gumawa ng kahit ano, sapagka’t nagbubunga lang din ang ganitong sitwasyon ng mga maaring masamang epekto sa ibang tao. Dito nag-uugat ang prinsipyo na kasama sa pagtamasa ng bawa’t isa sa atin ng mga karapatan ay ang paggalang sa parehong karapatan ng iba. Anumang karapatan na maari mong gamitin ay siya ring karapatan na maaring gamitin ng iba. Dahil sa kagustuhan ng mga tao ng kaayusan, nagkasundo-sundo sila na magtatag ng isang gobyerno na magtatanggol sa kanila laban sa isa’t isa, sa pamamagitan ng paggawa at pagpapatupad ng mga batas. Nangangahulugan din ito na hindi na nila maaring gawain ang kahit ano, na pupuwede nuong walang gobyerno. Kailangang isuko ng mga mamamayan ang kanilang mga ganap na karapatan at magkakaroon na lamang ng limitadong bersyon, alang-alang sa pagkakaroon ng kaayusan sa lipunan.

Napagtanto rin ng mga tao na ang gobyernong kanilang itinatag ay maari ring umabuso laban sa mga tao. Kung naisip nila ang konsepto ng gobyerno para protektahan sila laban sa isa’t isa, kailangan din nila ng proteksyon laban sa gobyerno. Habang tumatakbo ang panahon, nabago nang nabago ang mga tuntunin ng kasunduan. Lumawak din ang sakop ng obligasyon ng gobyerno. Bukod sa pagbibigay proteksyon, ito ngayon ay inaasahang magbibigay ng mga serbisyong panlipunan. Para maisakatuparan ito, kinakailangan mag ambag-ambag ang mga tao ng pera na tinawag na buwis.

Na kailangan ng buwis para tumakbo nang maayos ang gobyerno ay hindi gaanong pinagtatalunan. Ang pangunahing tanong ay kung ang buwis ba na kinokolekta ng ating gobyerno ay napupunta sa tamang dapat paggamitan, kasama ang pagpapasweldo sa mga eksperto na magbibigay solusyon sa ating mga problema. Nuong isang araw, malaking balita ang pagbabaha sa Metro Manila sapagka’t maging ang mga lugar na hindi nakararanas nito dati ay binaha na rin, kagaya ng EDSA. Ang baha ay isang problema na kinalakihan at kinatandaan ko na. Kung tutuusin, kung hindi man mawala ito ng tuluyan, dapat ay bumubuti ang sitwasyon, hindi lumalala. Nakakapikon lang marinig na ating kayang sabihin ng ating gobyerno hinggil sa problemang ito ay dulot ito ng mga basura at ang solusyon ay magkaroon ng regular na paglilinis ng mga drainage. Maski sinong hindi nakapag-aral ay kayang sabihin ito. Ito na ba ang katumbas ng 30% ng sweldo ko na kinukuha bilang buwis?

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.