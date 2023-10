Bagong kasal na Pinay, 1 pa tigok sa Israel

ISANG bagong kasal na Pinay mula sa Pangasinan at isang may-asawang Pilipino mula sa Pampanga ang kabilang sa daan-daang nasawi sa Israel matapos maglunsad ng sorpresang pag-atake ang militanteng grupong Hamas sa bansa noong Sabado.

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) at ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv kahapon na kabilang ang dalawang Pinoy sa mga namatay matapos pagbabarilin ng Palestinian militant group ang isang kibbutz o komunidad sa Israeli malapit sa hangganan nito sa Gaza.

Nagtrabaho sa Israel sa loob ng anim na taon ang 32-anyos na Pinay bago ito ikinasal dito habang 42-anyos naman ang nasawi ring Pilipino.

Samantala, isa pang Pilipino ang pinanga­ngambahan ding patay na sa pag-atake ng Hamas pero bineberipika pa rin ng mga opisyal­ ng gobyerno ang pagkakakilanlan ng biktima habang hinihintay ang resulta ng DNA test nito.

“Namatay po ‘yung caregiver habang pinu­puwersa ng militante ‘yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po ‘yung caregiver, saka ‘yung kanyang amo,” ani Department of Migrant Workers (DMW) Labor Attaché Rodolfo Gabasan sa isang public briefing.

“The Hamas came from Gaza, pumasok sa Southern Israel. At ito ay nag-commit ng acts of terror and violence, dahil doon ng first day, marami ang namatay kasi either natamaan ng rockets or pinagbabaril, ‘yun ang most likely ang nangyari sa isa,” dagdag ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega.

Sinabi ni De Vega na hindi ibinubunyag ng ahensiya ang mga pa­ngalan ng mga biktima sa kahilingan na rin ng kanilang mga pamilya na nais nilang maging pribado ito.

Samantala, mula sa 38 katao o siyam na pamilya, umabot na sa 70 Pilipino na nasa Gaza ang humiling sa gobyerno ng Pilipinas na magpatupad na ng repatriation dahil sa pangamba sa kanilang buhay.

Karamihan sa mga Pilipino sa Gaza ay kasal sa Palestinian.

Sinabi ni De Vega na maaaring pumasok sa Pilipinas ang kanilang mga asawa pero hindi naman sila sigu­rado kung papayagan ang mga Palestinian na lumabas ng kanilang bansa.

Dagdag ni De Vega, maaaring gumamit ng isang diplomatikong diskarte ang Pilipinas para payagan ang mga Pinoy na umalis sa teritoryo ng mga Palestinian matapos tatakan ng Israel ang hangganan ng Gaza.

Maaari aniya itong mangyari sa pamamagi­tan ng kalapit na Egypt o paggamit ng mga eroplanong militar ng Pilipinas. (Betchai Julian)