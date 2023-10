A1 bilib sa P-pop group

After four years ay nagbabalik sa Pilipinas ang British-Norwegian boy group na A1.

Ang A1 ay binubuo ng apat miyembro na sina Paul Marazzi, Christian Ingebrigtsen, Mark Read, at Ben Adams.

Nakilala ang A1 sa UK at sa mga bansa sa Southeast Asia dahil sa mga hit songs nila na ‘Like A Rose’, ‘Ready or Not’, ‘Caught in the Middel’, at ‘Heaven By Your Side’ noong late 90s.

Bongga nga ang pagbabalik nila sa Pilipinas dahil mapapanood sila sa October 12 sa Davao, sa Cebu naman sa susunod na araw, at 2 nights naman sa Manila on October 14 at 15.

Sa naganap naman na Manila presscon nila sa Novotel sa Araneta City sa may Cubao, Quezon City ay sinabi nila na kung bibigyan daw ng pagkakataon ay gusto nilang maka-collaborate ang OPM boyband na Ben&Ben at P-Pop idol boy group na SB19.

Todo puri naman sila sa SB19 at parati raw silang ina-update ng fans sa mga bagong ‘great songs’ ng P-pop group.

“They actually made a lot of connections between A1 and SB19,” ayon sa A1 member na si Mark.

“Some of the SB19 videos are great, really good videos,” dagdag pa niya.

Ang bongga talaga ng SB19 dahil pati international group na tulad ng A1 ay napupuri sila, ha!

‘Yun na!