6 lugar uulanin sa bagong LPA

ANIM na lugar sa bansa ang uulanin sa susunod na mga oras bunsod ng epekto ng bagong low pressure area (LPA) o sama ng panahon na nakapasok na sa teritoryo ng Pilipinas.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), malabong maging bagyo ang LPA na namataan sa Guiuan, Eastern Samar pero magpapaulan ang buntot nito sa Metro Manila,Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon.

Sinabi ni Pagasa weather specialist Obet Badrina na bukod sa binabantayang LPA, mino-monitor din ng ahensiya ang bagyong may international name na Boliven na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR).

Hindi aniya ito papasok sa bansa pero makakadagdag ito sa lakas ng LPA na sa loob ng PAR.

Samantala, nagbabala ang Pagasa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng epekto ng LPA. (Tina Mendoza)