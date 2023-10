3 bumulagta sa Misamis Oriental road rage

Tatlong buhay ang nasayang dahil lang sa away-kalsada sa Gingoog City, Misamis Oriental noong Martes.

Ito’y matapos na bumulagta ang negosyanteng si Abdulradzack Muhamidin, 35-anyos, ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao at mga tauhan niyang sina Omar Adzid, 47-anyos at Amil Paglas, 45-anyos nang ratratin sila ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa kahabaan ng Barangay Anacan, Gingoog City bandang alas-kuwatro nang madaling-araw.

Ayon sa mga residente na malapit sa lugar, narinig nilang nagtatalo at nagsisigawan ang grupo ng mga biktima na lulan ng six-wheeler truck na may kargang mga motorsiklo at mga nakakotseng suspek.

Sinabi ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 10 na ilang saglit lang at bumunot umano ng baril ang mga suspek at pinaputukan ang mga biktima.

Namatay noon din ang tatlo dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan.

Doon na bumungad sa mga residente ang tatlong biktima na pawang wala ng buhay kaya agad silang tumawag sa himpilan ng pulisya na mabilis ding namang rumesponde sa lugar.

Sa isinagawang pagsisiyasat, nakakuha ang pulisya ng 22 piraso ng basyong bala ng kalibre .45 gayundin­ ang lima pang basyong bala mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. (Edwin Balasa)