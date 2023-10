Wil napa-wow sa bilis-aksyon ng PPA

BUMILIB ang sikat na vlogger na si Wil Dasovich sa bilis ng pag-aksiyon ng Philippine Ports Authority (PPA) dahil agad naibalik sa kanya ang naiwan niyang bag na may laman na mamahaling equipment.

Naiwan ni Dasovich ang kanyang bag sa sinakyan nitong RoRo vessel na biyaheng Batangas-Calapan noong October 2.

Nag-post ang vlogger sa Facebook na naiwan niya ang kanyang drone bag at camera equipment sa vessel.

Nakita ito ng CCTV operator na si Juviel Villanueva kaya agad niyang ni-review ang CTV footage at dinulog ito kay terminal operations officer (TOO) on duty na si Karl Anthony Reyes sa Fastcat ramp.

Kalaunan, bitbit na ni Reyes ang gamit ng vlogger at pinasa na sa kustodiya ng Port Police Division.

Natanggap naman ni Dasovich ang kanyang naiwang gamit noong October 3 matapos itong ipa-deliver sa bahay ng una.

“Gusto ko lang magpasalamat sa PPA for one, finding my drone na naiwan ko sa barko, and two, getting it back to me. Everything is recovered, nothing is missing, it’s all working,” wika ni Dasovich.

“And they did incredibly fast siguro within 10 minutes of me calling the Fastcat and getting it all figured out,” aniya pa. (Mark Ray Patriarca)