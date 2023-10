Umamin kasing na-fall sa dating kapareha: Alden binash dahil dinawit daw si Maine sa promo ng pelikula

Hindi nagustuhan ng netizens ang pagdawit ni Alden Richards sa pangalan ni Maine Mendoza sa interview ng aktor sa talk show ni Boy Abunda.

Nag-guest si Alden sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ para sa promo ng bago niyang movie.

Sa katunayan, nag-trending sa X (dating Twitter) ang pangalan ni Yaya Dub noong Lunes ng gabi.

Inamin kasi ng aktor na fall daw siya kay Menggay noong kasikatan ng AlDub.

Sinagot at nagpakatotoo lang naman si Alden sa tanong sa kanya ni Kuya Boy.

Pero hindi Ito nagustuhan ng karamihan ng netizens. Feeling nila ay sinadya ang tanong para mapag-usapan ang bagong movie ni Alden na kulang na kulang daw sa ingay.

Hindi raw kasi puwedeng i-link si Tisoy sa kanyang leading lady na si Julia Montes dahil alam naman ng lahat na masaya ito sa piling ni Coco Martin.

Kung kaya’t no choice but to use raw Maine sa promo. Tsika ng ilang kibitzer, kailangan daw umingay ang pangalan ni Alden at ang kanyang pelikula dahil isa raw ang aktor sa producers nito. Kaloka ang netizens, ha! Parang ang dami-dami nilang alam sa pagpo-promote ng isang pelikula.

Heto ang ilan sa mga matataray na komento sa social media tungkol sa nasabing interview:

“Obviously this is a part of promo para mapag-usapan. Alden to use his previous connection to Maine despite that Maine is happily married. Wala na bang ibang strategy @aldenrichards02 para ma-promote movie n’yo?”

“QUESTION & RESPONSE are so irrelevant at this time. What the heck was the point?”

“Move on na. Close chapter na ito. Happy na sila sa mga desisyon nila.”

May iba pang komento na halos below-the-belt na ang tira sa Kapuso leading man.

Pero marami rin naman ang humanga sa katapangan ni Alden na sagutin ang mga binatong tanong sa kanya ni Kuya Boy.

Maganda naman ang feedback sa trailer ng Alden-Julia movie at sana nga kumita rin Ito. Ito kasi ang next local movie na inaasahang kikita ng bonggang-bongga after ng ‘A Very Good Girl’ ni Kathryn Bernardo.

Ang pelikula kasi nina Kathryn at Alden na ‘Hello, Love, Goodbye’ ang highest grossing Filipino film of all time.

Mas masaya naman kung kikita rin ng bonggang-bongga ang new movie ni Alden para sumigla uli ang local movie industry, ha!

Anyway, abangan na lang natin kung may reaksyon ba si Alden tungkol sa pamba-bash ng ibang fan dahil sa pagkakabanggit niya na na-fall siya noon kay Maine.

‘Yun na!