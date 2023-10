Tsuper nagpa-no bayad sa PWD, Senior pinusuan

UMANI ng mga heart reaction online ang jeepney driver na ito dahil sa kabutihan at kabusilakan ng kanyang puso!

Shinare ito ng user na si Aj Hornilla (@_arnoldjohn_) sa kanyangaccount kalakip ang maikling caption na, “Salute po sa

mga ganitong driver #fyp #foryou #jeepneydrivers.”

Makikita sa video ang karatula na isinabit ng tsuper sa kanyang jeep na nagsasabing libre o walang bayad ang mga pasahero na senior citizen, person with disability (PWD), mga buntis at mga batang 9-anyos pababa.

Sabi pa ni Aj, “Yung 20% discount lang dapat pero ginawa na niyang libre. Salute po sa’yo kuyang driver.”

Dagdag pa rito, mas dama ang emosyon sa naturang video dahil sa background music nitong “Rosas” na inawit ni Nica del Rosario.

Sa ngayon, lumobo na ang views nito ng higit 200K at nakatanggap na rin ito ng libo-libong komento mula sa madlang peeps.

Ilan sa mga comment:

Para kay @eireenish, “Bro is just enjoying his life and work.”

Tila napa-sana all naman ang user na si Hikari, say niya, “Sana lahat ng jeepney driver ganito. Yung nasakyan ko napakainit ng ulo.”

“Okay nga yan at least nakakatulong kahit sa maliit na bagay. Sana lahat,” dagdag pa ni @clarissastoneheart.

Paalala lang ito sa atin na higit pa sa pera ang halaga ng pagtulong sa kapwa. (Moises Caleon)