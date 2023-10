Truck nahulog sa kanal: 1 patay, 9 pa sugatan

NASAWI ang isang pahinante samantalang sugatan ang siyam na iba pa nang mahulog sa kanal ang sinasakyan nilang cargo truck na may kargang mga kalabaw sa Pagbilao, Quezon noong Linggo nang hatinggabi.

Ayon sa report ng Pagbilao police, galing sa Oas, Albay sa Bicol ang truck na may kargang mga kalabaw nang mawalan ito ng preno habang lumulusong sa Atimonan – Pagbilao zigzag diversion road.

Dahil dito, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver na si Dennis Jordan Ricafort, 48 anyos, hanggang tuloy-tuloy itong nahulog sa kanal sa gilid ng highway sa Barangay Silangang Malicboy, Pagbilao, Quezon bandang alas-dose nang hatinggabi.

Nagtamo ng mga sugat ang driver at ang siyam pang sakay ng truck. Dinala sila ng mga rumespondeng tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) at Pagbilao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ang mga biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang pahinante na si Bobby Vargas, 53 anyos, dahil sa pinsala sa ulo at katawan.

Kabilang din sa nasugatan ang negosyanteng may-ari ng truck na si Dexter Rellama, 59 anyos , at isang 13-anyos na binatilyong estudyante na nakisakay lang sa truck. (Ronilo Dagos)