Tips para sa banayad na pagdumi

Regular ba ang inyong pagdumi o basta na lang kayong tinatawag ng kalikasan na magpunta na agad sa banyo para ilabas ang natunaw na kinain sa loob ng tiyan?

Well, narito ang mainam na tips para makaluwag sa tiyan, mabawasan ang timbang at ilang home remedies sa maayos na pagdumi.

Ang constipation ay isang karaniwang sakit sa digestive system na hirap sa paglabas ng dumi sa katawan. Malulunasan ito sa palagiang pag-inom ng tubig, dagdagan ang fiber na kinakain dahil nakatutulong ito sa mabilis na pagtunaw ng pagkain.

Mainam na kumain ng kamote at patatas, mga mani, prutas na apple, kiwi, pear, berries, mga gulay na tulad ng broccoli dahil mataas ito sa fiber at vitamin C.

Uminom ng pre-biotics juice na mainam laban sa constipation at sikat na pampalambot ng dumi.

Para naman sa mga coffee lovers, alam n’yo bang mainam din ang kape sa pagtunaw ng kinain dahil nakakatulong ang kape na ma-stimulate ang muscles ng digestive system. May taglay itong soluble fibers na tumutulong na magbigay ng balanse sa bituka.

Umiwas sa dairy products na tulad ng keso, gatas at itlog dahil nagiging sanhi ito ng matagal na pagtunaw ng kinain o constipation.

Isa pang paraan ay subukang mag-inat-inat. Mag-exercise para maalog ang kinain at mailabas nang maayos.

Kung wala namang time sa pagkain ng healthy at uminom ng juices ay mag-concentrate na lang sa mga gamot na laxatives na isang mabilis na paraan para makaebak.