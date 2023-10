Taob ibang mga aktor: Ricky Lee hanga sa galing ni Daniel

Very vocal ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee sa kanyang paghanga sa kakayahan ni Daniel Padilla bilang aktor.

Noon pa man kapag tinatanong si Sir Ricky kung sino sa mga batang aktor ang gusto niyang makatrabaho, ang boyfriend ni Kathryn ang palaging sinasagot niya.

Lalo raw siyang napahanga kay DJ nang mapanood niya ito sa pelikulang ‘Kun Maupay Man It Panahon’ o ‘Whether the Weather’.

Kaya naman tuwang -tuwa ang Pambansang Alagad ng Sining nang mabalitaan niya na finally ay magkakatrabaho na silang dalawa dahil ang aktor nga ang bibida sa isa sa mga obra niya.

Excited si Sir Ricky na gawin ng aktor ang ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ dahil alam niyang magagampang mabuti ni DJ ang role na ibinigay rito.

“Meron siyang (DJ) lalim at range na puwede pang lumabas nang lumabas nang lumabas at magandang paglaruan iyon,” set ni Sir Ricky about Daniel.

Umingay sa social media ang ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ dahil sa latest post ng aktor sa kanyang Instagram account. Mukhang excited na rin si DJ sa gagawing pelikula.

Hango ang movie sa isa sa mga short story ng libro ni Sir Ricky na ‘Kung Alam N’yo Lang’.

Makakasama ni DJ ang BFF niyang si Zanjoe Marudo sa proyektong ito.

Bongga lang ng mag-dyowang KathNiel dahil after ng ‘A Very Good Girl’ ni Kath, heto naman si DJ with his new movie .

Then may isa pang gagawing period movie si Kathryn na ang title ay ‘Elena 1944’ na tungkol sa comfort women noong panahon ng giyera sa mga Japanese.

Si DJ naman ay gagawin pang isang pelikula, ang ‘The Guest’, na psychological suspense thriller movie with John Arcilla.

At siyempre may aabangan din daw na KathNiel movie very soon.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)