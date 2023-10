Taas-presyo ng langis namumuro – DOE

Binabantayan ng Department of Energy (DOE) ang giyera ng Israel sa Palestine kung ito’y makakaapekto sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas dahil tumaas na ang pre¬syo ng langis sa world market.

Sinabi ni DOE-Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na sa biglang pagsalakay sa Israel, tumaas agad ang presyo sa unang araw ng trading ngayong linggo.

“Around $3 to $4 per barrel was the increase,” saad ni Romero.

Noong weekend, nilusob ng Hamas ang Israel¬ kaya’t biglang sumipa ang presyo ng langis sa international market kung saan ang Brent crude ay tumaas ng 4% sa $88 per barrel.

Sinabi ni Romero na inaabangan pa nila ang magiging epekto ng pagtaas ng presyo ng world market sa presyuhan sa Pilipinas.

“We need the entire week to quantify [the impact],” wika ng opisyal.

Nitong Martes lamang, nagpatupad ng rollback ang mga kompanya ng langis sa bansa. P3.05 per liter ang binawas sa gasolina, P2.45 per liter¬ sa diesel, at P3.00 sa ke¬rosene.