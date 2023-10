Swabe mga tumbok! Lee Vann Corteza, Anthony Raga humarabas sa qualifying match

NAGTALA ng magkahiwalay na madaling panalo sina Pinoy cue artist Lee Vann Corteza at Anthony Raga sa unang qualifying match ng inaugural Hanoi Open Pool Championship kahapon sa Hanoi Indoor Games Gymnasium sa National Sports Complex sa Vietnam.

Binokya ni 2023 European Open Pool Championship runner-up Raga si Nguyễn Văn Huynh ng host country, 9-0, sa kanilang race-to-9 match, habang pinayuko ni former Southeast Asian Games (SEAG) gold medalist Corteza si Vietnamese cue master Nguyễn Thành Trung, 9-2.

Mga taga-Vietnam din ang tinalbos nina SEAG veteran at gold medalist Warren Kiamco at Oliver Jay Villafuerte, ito’y sina Khúc Trung Thành (9-2) at Tô Ngọc Phương (9-2), ayon sa pagkakasunod.

Kailangan pang manalo ng mga nabanggit na Pinoy sa susunod na laban upang makasampa sa round-of-64 sa event na nakalaan ang guaranteed $200,000 premyo.

Hahamigin ng magkakampeon ang $30,000, susungkitin ng second placer ang $15,000, mapupunta ang $9,500 sa semifinalist habang $6,000 ang ibubulsa ng quarterfinalist.

Samantala, walang laro si former WPA World 9-Ball Championship ruler Carlo Biado, naghihintay pa siya ng makakalaban sa round 2.

