Super GM Wesley So kakaliskisan tinedyer

SISIKAPIN ni Super Grandmaster Wesley So na masikwat ang panalo sa round 5 ng US Chess Championship na lalaruin ngayong araw sa Saint Louis, USA.

Patuloy na hinahanap ni 29-year-old So ang unang panalo sa event na ipinatutupad ang 12-player single round robin.

Nakalikom si Cavite-born So ng dalawang puntos matapos ang apat na round, makakalaban niya sa fifth round si 14-year-old, 2023 US Junior champion Abhimanyu Mishra.

Nakipaghatian ng puntos si former Philippine Chess team star player So kay GM Sam Shankland sa round 4, kasalo siya sa four-way tie sa fifth kasama sina GM Levon Aronian, Leinier Perez-Dominguez at Samuel Sevian.

Nagsosolo sa top spot si world no. 2 player GM Fabiano Caruana na may tatlong puntos habang nasa second hanggang fourth sina Shankland, GM Hans Moke Nemann at Mishra na may tig-2.5 puntos.

Para mas mapalakas ang tsansa ni So sa korona, kailangan na niyang makakuha ng panalo.

(Elech Dawa)