Sumalang na si The King! LeBron James, Lakers binigwasan Brooklyn

NAGLARO na sina LeBron James at Austin Reaves, bumawi ang Lakers sa preseason game No. 2 via 129-126 win sa Brooklyn Nets nitong Lunes sa T-Mobile Arena sa Las Vegas.

Nasa bench lang ang dalawa sa preseason opener noong Sabado nang sagasaan ng Golden State 125-108.

Kontra Nets, swabe na ang execution ng Los Angeles at umiskor ng 10 pataas ang limang starters.

Namuno sa Lakers ang 19 points ni Rui Hachimura, may 14 points, 6 assists si D’Angelo Russell at 13 markers kay Taurean Prince.

Tumapos si Reaves ng 18 points hanggang third quarter, nag-ambag si James ng 10 points, 5 assists.

Solido ang 13 markers, 7 boards at 3 blocks ni Anthony Davis.

Nagsalansan ng 75 points sa first half ang LA bago naupo na sina LeBron at AD.

Binitbit ng 26 points ni Cam Thomas ang Brooklyn, may 14 si ex-Laker Lonnie Walker IV at 12 kay Spencer Dinwiddie.

(Vladi Eduarte)