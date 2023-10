Sosyal! Mga NASA astronaut naka-Prada pagrampa sa buwan

MAGSUSUOT ng spacesuit na Prada ang mga astronaut ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) sa nalalapit nitong misyon sa buwan.

Inihayag ng commercial space company Axiom Space ang kanilang excitement sa pakikipag-collab sa Italian luxury fashion company para sa mga bagong spacesuit ng mga astronaut ng NASA ng USA.

“Prada’s technical expertise with raw materials, manufacturing techniques, and innovative design concepts will bring advanced technologies instrumental in ensuring not only the comfort of astronauts on the lunar surface, but also the much-needed human factors considerations absent from legacy spacesuits,” paliwanag ni Axiom Space CEO Michael Suffredini.

Ang Prada ang magde-design ng mga bagong spacesuit ng mga astronaut na gagamitin sa misyon ng NASA sa buwan sa 2025 na tinawag na Artemis III mission.

Ito ang kauna-unahang “crewed lunar landing” buhat ng Apollo 17 noong December 1972.

Dagdag pa sa ulat sa Business Insider, first-time rin sa Artemis III

mission na lalapag sa buwan ang isang babae.

Samantala. lilikha ang mga Prada engineer ng design na aangkop ang mga material sa matinding klima sa paligid ng buwan.

Isiniwalat ng NASA na gumastos sila para sa mga spacesuit ng $15 hanggang $20 milyon noong 1974 o mahigit P1 bilyon noong panahon na iyon. (Issa Santiago)