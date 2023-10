Sabik na kay Jeremy: Pia uuwi na sa mister

Tapos na ang mga eksena ni Pia Wurtzbach sa Paris, France at Milan, Italy at hindi na rin niya balak bumalik pa sa nasabing mga lugar na tinaguriang fashion capital of the world.

Nang mapagbigyan ni Pia ang kaibigang fashion designer na si Mark Bumgarner sa unang runway show nito sa Los Angeles, California kung saan siya mismo ang finale ng event, ginusto na niyang umuwi sa kanyang mister na si Jeremy Jauncey.

Habang nag-i-emote si Pia sa kanyang video at ipinapakita ang kanyang flower design watch, sinabi niya sa caption na, “Time for me to go home.”

Alam naman ng mga netizen na sa piling ni Jeremy babalik si Pia, pero ang tanong ng mga ito ay, “Saan?”

Sa dinami-dami kasi ng mga binibisitang bansa ng kanyang mister bilang travel entrepreneur, hindi malaman kung saan ang home based nilang dalawa.

Sa pagkakaalam namin, sa London ang permanent residence nina Pia at Jeremy. Pero hindi nga nagtatagal ang mag-asawa lalo’t palagi silang nagta-travel.

Anyway, hindi kaya ni Pia na iwan nang matagal si Jeremy.

Ang guwapo ni Jeremy at machi pa kaya palaging kasasabikan ni Miss Universe 2015 ang romansa sa mister.

‘Yun na! (Rey Pumaloy)