Sa Asya kaya ang sunod na gulo?

Mukhang kinulang sa intel at confidential funds ang Israel at hindi nila natunugan ang matinding pag-atake ng kalaban nilang Hamas.

Dahil sa nangyayari, may mga kakaba-kaba na baka kumalat ang giyera sa Middle East, na kapag nangyari, susunod ito sa gulo sa Europa ng Russia at Ukraine.

Pero bago natin takutin ang mga sarili natin, abaý marami pa rin ang abot-taenga ang ngiti sa ginawang tagumpay ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, na nag-kampeon at iniuwi ang gintong medalya.

Sabi ng ilang urot, bukod kay coach Tim Cone, at Gilas players, abaý dapat daw na pasalamatan din si coach Chot Reyes dahil nag-step aside siya, o nagparaya sa pag-coach sa Gilas kaya nakaporma si Tim.

Maganda rin talaga na si Tim ang naging coach ng Gilas sa 2023 Asian Games dahil may kailangan siyang iresbak nang matalo ang team Pilipinas noong 1998 sa China, at hindi makapasok sa finals.

Ngayon, bawi na si coach Tim dahil ipinahiya ng Gilas ang Chinese team sa sarili nilang bakuran. Parang icing on the cake na lang ika nga na nakaresbak din ang Gilas sa team Jordan, at nakuha pa ang gold medal.

Iyon nga lang, dahil dinurog ng Gilas ang team Tsekwa sa World Cup at sa Asian Games, baka lalong maghigpit at sa West Philippine Sea nila ipakita na mahusay sila sa pagguwardiya.

Ang isa sa susunod na pagkakaabalahan ng Gilas, ang makapasok sa Olympics. Bukod sa palaisipan kung sino-sino uli ang magiging player ng Gilas, aabangan din siyempre kung si coach Tim na may winning experience ang hahawak, o balik sa learning experience ni coach Chot na madalas na talo sa laro pero panalo sa japorms?

Samantala, ipagdasal natin mga tropapips na matapos agad ang gulo sa Israel at huwag nang kumalat sa iba pang bansa na pagmulan naman ng giyera sa Middle East dahil maraming OFWs ang maaapektuhan.

Kung magkakatotoo kasi ang salsanalysis ng ibang eksperto, hindi malayong magkaroon ng kampihan ang ibang bansa sa ME dahil may mga sumusuporta sa Hamas, partikular ang Iran, para atakihin ang Israel.

May mga espekulasyon din na may kamay ang Russia sa nangyayari sa Israel para mabaling ang atensyon ng US at mga kaalayado nitong mga bansa sa Europe para naman sa ginagawa nitong pag-atake sa Ukraine.

Dahil may gulo na sa Europe, at Middle East, ang mga praning nating tropapips na ayudanatics, napapaisip na baka sa Asya naman ang sunod na magkaroon ng gulo. Ang tanong, anong bansa naman kaya ang magbobombahan?

Masaklap man isipin, hindi imposibleng mangyari sa atin dahil sa girian ng mga barko ng Pilipinas at barko ng China sa West Philippine Sea. Pero posible rin na magkaroon ng gulo kapag sinalakay ng China ang inaangkin nilang probinsya na Taiwan. Nandyan din ang iringan ng North at South Korea, at maging ang Japan kontra North Korea, o maging kontra sa China.

Puna ng ilang tropapips, parang tropang harabas na naghahanap ng gulo ang Russia, North Korea, Iran at China. Ang tanong, ano kayang mga bansa ang makakatapat ng mga ito? Ika nga, maghanap sila ng kasukat nila. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”