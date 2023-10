Pinoy posibleng tinodas sa Israel

PATULOY na inaalam ng Philippine Embassy sa Israel ang ulat na isa sa anim na nawawalang Pinoy dito ang posibleng patay na matapos madamay sa pag-atake ng militanteng Palestinian group na Hamas noong Sabado.

Ayon kay Philippine Consul General at Deputy Chief of Mission Anthony Mandap, nakikipag-ugnayan na sila sa mga awtoridad at mga lider ng iba’t ibang Filipino community sa Israel para malinawan ang nasabing ulat.

“Nangangamba kami na baka magkaroon tayo ng first casualty kung saka-sakali. Hindi kami humihinto sa pag-verify kung totoo ang report na namatay na yung isa sa anim na natitirang unaccounted for,” dagdag ni Mandap.

Kinumpirma umano ng isang kaanak ng overseas Filipino worker (OFW) ang pagkamatay nito.

“Sa ngayon ay we are not confirming this and we are not saying na meron na tayong kababayan na namatay,” paglilinaw pa nito.

Umaasa naman aniya sila na hindi totoo ang nasabing ulat. Samantala, may 22 Pinoy na ang nailigtas ng Israeli security forces hanggang noong Lunes. Isa rito ay ginagamot na sa ospital dahil sa tinamong mga sugat mula sa pag-atake ng Hamas.

Samantala, umapela ang 38 Pinoy at 11 asawa nilang Palestinian sa Department of Foreign Affairs (DFA) na agad magpatupad ng repatriation para mabilis silang makauwi sa Pilipinas.

Nangangamba umano ang mga ito sa lalo pang pagtindi ng sitwasyon sa Israel at Gaza matapos magbanta ang Hamas group na papatay sila ng isang Israeli na bihag kada araw kapag patuloy na inatake ng Israel ang Gaza.

Gayunman, iginiit ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na hindi pa panahon para magpatupad ang pamahalaan ng mandatory repatriation ng mga Pinoy mula sa Israel dahil sa matinding tensyon dito.

“But the Philippine Embassies in Tel-Aviv, Cairo, and Amman are working on the repatriation of Filipinos from Gaza,” dagdag niya.

Aniya, 17 kabataan na may edad dalawa hanggang 15 ang kabilang sa siyam na pamilyang nais makauwi agad sa bansa.

Kasabay nito, sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) officer-in-charge Hans Cacdac na isasagawa ang repatriation at evacuation sa mga Pinoy mula sa Israel sa ‘tamang oras.’

“Sa tamang oras, sa tamang panahon, in coordination with the Israeli authorities, tayo ay magsasagawa ng evacuation-repatriation doon sa mga nagnanais umuwi. Kapag dumating sa punto ng mandatory repatriation, isasagawa rin natin ito,” ani Cacdac.

Kinumpirma rin ni Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) administrator Arnell Ignacio na dalawang Pinoy ang nasugatan sa pag-atake ng Hamas pero nakakarekober na ang mga ito.

Isa aniya rito ay naospital sa Health Liaison Office (HLO) dahil sa tinamong sugat habang nananatili naman sa hotel ang isa pa na dumanas ng suffocation nang sunugin ng militanteng grupo ang bahay ng kanyang amo.

Samantala, umabot na sa mahigit 1,200 ang mga nasawi nang gumanti ng pag-atake ang Israeli forces sa Gaza matapos mag-isyu ng “state of war alert” ang Home Front Command ng Israel laban sa Hamas group. (Natalia Antonio/Betchai Julian)