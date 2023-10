Paggiling ni Rabiya katakam-takam

Matindi pa rin ang sex appeal ni Rabiya Mateo, ha!

Talagang taglay pa rin niya ang kaseksihan, kagandahan, o alindog na nagpanalo sa kanya sa beauty pageant.

Kasi nga, talagang napa-‘Hala Bira!’ sa tuwa ang mga kalalakihan sa opening salvo ng Kalibo Sto. Niño Ati-Atihan Festival 2024 sa Pastrana Park ng Kalibo, Aklan. Gumiling-giling nga sa nasabing event ang ‘TiktoClock’ host at Miss Universe Philippines 2020, courtesy of GMA Regional TV.

Ito nga ang hudyat sa pagsisimula ng inaabangang pista ng Senior Santo Niño sa Aklan na Ati-Atihan Festival na tinaguriang ‘mother of all festivals’.

At kitang-kita sa video ang mainit na pagtanggap ng libu-libong faney sa dance number ni Rabiya. Talagang nag-enjoy, natakam sila sa kaseksihan, kagandahan niya, ha!

“What a night! Thank you, Kalibo, Aklan,” sabi ni Rabiya.

“I feel so honored to be here. Actually, this is my first time to be in Kalibo, Aklan, at grabe, overwhelming talaga ang dami ng mga tao who came to support the opening salvo. That’s why with great gratitude, I am just so happy to be part of this event,” dugtong na chika pa ni Rabiya. (Dondon Sermino)