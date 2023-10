Paalam muna Bruno!

Dogs are truly man’s bestfriend. Hindi ka nila iiwanan peropaano na kung hindi mo na sila kayang alagaan?

Totoo na kakaibang tuwa ang hatid sa atin ng ating mga furbabies. Nagpapasaya sila at nagbibigay ng kulay sa buhay kaya nang bigyan kami ng asong Belgian Malinois ni KuyaArnel na taga Nagcarlan, Laguna last year, sobrang excited kami lalo na si hubby Alex na certified dog lover. Bago pa dumatingsa buhay namin si Bruno, may lima na kaming aso. SinaBrownie at Jessica na mag-asawa at tatlong anak nila na siTyson, Tyra at JR. Namatay si Jessica last year dahil sa sakitkaya welcome sa amin bilang additional bundle of joy si Bruno.

Maliit ang lahi ng magpapamilyang dog at hindi mahirap ang adjustment period nila. Masarap laruin, turuan at isama sa labaspara i-dog walk. May kakulitan dahil paborito niyang ngatngatinang mga nakakalat na tsinelas sa sahig. Okay lang siyempre sauna, bata pa parang baby lang na nagngingipin at gusto lagingmay kinakagat-kagat. Nakita ko na enjoy si Alex sa pag-aalagasa kanila. Pangarap niya kase magkaroon ng malaking aso gayang Belgian Malinois o Rottweiler. At kahit dagdag sa budget dahil malaking breed, keribels lang dahil nakahanap kami ngbudget friendly dog food na hiyang sa kanila.

Kinaya naman kahit sobrang mahal ng bilihin. Naka-table food rin sila at favorite nila ang chicken bones na sa SM supermarketko pa binibili. Okay na sana kaso lang sa paglipas ng mga araw. Iba na ang napagbabalingan ni Bruno. Mahilig siyang matulog at tumambay sa ilalim ng sasakyan. Minsan nagulat na lang simister nang biglang mag- alarm at nalaman na putol na pala ang sensor cable sa ilalim.

“Bata pa kasi, magma-mature din yan!” sabi namin. Hanggang sa naulit nang naulit ang paninira at hindi ka na pwedeng mag-iwan ng kahit anong gamit na pwede niyang maabot. Nakasirana siya ng Oakley sunglasses, hindi mabilang na tsinelas at mgadamit sa sampayan na tinatalon niya.

Pinakahuli niyang napagdiskitahan ang bumper ng bagongsasakyan ng anak kong si King. Mabuti na lang at may insurance na sumagot sa malaking gastusin. Sa sobrang galit ay hindimaiwasan masaktan natin ang ating mga alaga dahil sakakulitan. Ang hirap magdisiplina. Magtitiyaga ka talaga sapaulit-ulit na pangaral na parang anak mo. Hindi rin kasi na-train si Bruno dahil may kamahalan at walang oras. Alam konghindi tama na manakit kahit hayop pero tao lang din tayo nanapupuno at nabibigla.

Masarap na mahirap ang maging fur parents dahil may kaakibatna responsibilidad. Hindi sapat na i-pet, pakainin at paliguanlang sila. Kailangan nila ng tamang atensyon at oras para sa ibanilang needs depende sa kung anong breed nila.

Kagaya ni Bruno na hyperactive dog na kailangan ng physical at mental stimulation kada araw. Hindi sila pwedeng walangginagawa sa mahabang oras. Kailangan nilang magamit ang kanilang energy sa pagtakbo, pag-bite at ibang aktibidad. Guilty kami sa aspetong ito dahil hindi namin naibigay ang full potential ni Bruno. Si mister ay na-hip replacement sa bike accident last year kaya alalay din sa pag- dog walk at doblengingat na hindi makaladkad.

Hanggang kahapon nang bigla na lang silang magrambulan saaming bakuran. Nakita ko na sinakmal sa leeg at iwinasiwas niBruno si JR, ang pinakabunso sa kanila.Napasigaw ako at walang magawa. Mahirap awatin dahil baka ako ang makagat.Mabuti at nariyan si mister na mabilis na binuhusan ng tubig siBruno kaya’t binitawan din si JR. Napahiyaw sa iyak si JR namabilis kong kinarga. May dugo sa katawan. Butas ang leeg atmay pingas sa tenga. Sa puntong ito, mabilis na kamingnagdesisyon na ilayo muna si Bruno.

Hindi namin kayang makita na may bumulagta sa iba naming alaga. Malaking aso ang BM at agresibo. May umiiral nahierchy daw sa mga aso kahit sila magkakasama. Pero sasitwasyon namin, tila may dalawang alpha dog na nagtatagisanat hindi pwedeng pagsamahin. Bagamat pilay at na-trauma, masuwereng nabuhay si JR.

Ibabalik muna namin sa Bruno sa unang pamilya nito sa Laguna.Mas maalagaan ito dahil marami silang kagaya nitong breed. Mas kabisado nila ang mga dapat gawin o training.

Nakakalungkot at mabigat sa kalooban na malayo sa alaga mona napamahal na sa iyo ng mahigit isang taon. Kung solo langsana siya, marahil ay kakayanin namin siyang alagaan.

Kaya paalam muna Bruno. Wish ko na magkita uli tayo kapagmaayos na ang lahat. Kaya sa ibang fur parents na may kagayakong sitwasyon, mas isipin natin ang mga kaakibat naobligasyon at pangangailangan ng ating pets dahil kung hindi natin maibibigay ang tamang aruga sa kanila, mas mabutingpag-isipan natin kung paano sila mapapabuti kasama man natinsila o hindi.