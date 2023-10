Pa-kanton ka naman idol! EJ Obiena umabot na sa P14M ang insentibo

NADAGDAGAN pa ang insentibong natanggap ni 19th Asian Games gold medalist at Asian pole vault record holder Ernest John “EJ” Obiena matapos dagdagan ng P1 milyon mula sa una nang ipinangako ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry, Incorpirated (FFCCCII).

Una nang ibinigay ni FFCCCII President Dr. Cecilio Pedro ang simbolikong tseke na pangako ng asosasyon para sa P5 milyong tulong nito para sa paghahanda at mahabang pagsasanay ng 27-anyos at Southeast Asian Games back-to-back gold medalist na si Obiena.

Gayunman, dinagdagan pa ito ng dating pangulo na si Francis Chua ng P1M upang tuluyang iangat ang nakuhang mga insentibo ni Obiena sa kabuuang P14 milyon.

Una nang nakamit ni Obiena ang tulong mula sa CKSC Board of Trustees na pinamumunuan ni Johnson Tan (P3 milyon), CKSC alumnus na si Carlos Chan ng Oishi (P1 milyon) at Quanzhou Philippines Association Lresident Anson Tan (P1M).

Si Obiena, na tanging Asian na nakatalon ng 6 meters, ay makakakuha din ng P2 milyon mula sa Philippine Sports Commission base sa RA 10699 at P1 milyon mula sa Philippine Olympic Committee para sa kabuuang P14 milyon.

Isa si Obiena sa mga nakakuha ng gintong medalya sa katatapos lamang na 19th edition ng Asian Games sa Hangzhou, China kasama sina jiu-jitsu artists Meggie Ochoa at Annie Ramirez, at ang Philippine men’s basketball squad na Gilas Pilipinas.

Swak na rin ang pagbabalik ni Obiena sa Olympics sa 2024 Paris Games kasama sina boxer Eumir Felix Marcial at mga gymnasts na sina Caloy Yulo at Aleah Finnegan.

(Lito Oredo)