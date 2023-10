P1.9B siniksik sa Kamara, Senado

Pinasinungalingan ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol Party-list Rep. Elizaldy Co ang kumalakat sa social media na mayroong P1.6 bilyong confidential funds ang Kamara de Representantes.

Sa isang press conference, natanong si Co kaugnay ng umano’y pagkakaroon ng Kamara ng P1.6 bilyong confidential fund samantalang si Vice President Sara Duterte ay mayroon lamang P150 milyong sa ilalim ng Department of Education.

“So in short, that’s (P1.6 billion) fake news,” sabi ni Co.

Sa kaparehong press conference, sinabi ni Appropriations Committee Vice-chairperson at Marikina City Rep. Stella Luz Quimbo na sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act ang Kamara ay mayroong P1.6 bil-yong extraordinary funds at hindi confidential funds.

“Squarely, wala pong confidential funds ang Congress (House). ‘Yun pong sinasabing P1.6 billion ay extraordinary expenses,” sabi ni Quimbo.

Sinabi ni Quimbo na bagama’t nasa isang kategorya ang confidential, intelligence, at extraordinary funds ay magkaiba ito. Ang extraordinary funds ay maaaring¬ i-audit hindi gaya ng confidential and intelligence funds (CIF).

Bukod sa Kamara, ang Senado naman ay sinasabing¬ mayroon namang P331 milyong confidential fund sa 2024 kaya aabot sa P1.931 bilyon umano ang confidential fund ng dalawang kapulungan ng Kongreso.

Nauna rito ay isiniwalat ni Rep. Co na limang ahensiya ng gobyerno ang tinanggalan ng confidential fund sa ilalim ng panukalang 2024 national budget.

Kabuuang P1.23 bilyong confidential funds ang ina¬lis sa Office of the Vice President, at Departments of Education (DepEd) na pinamumunuan ni Duterte, Information and Communications Technology (DICT), Agriculture (DA) na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at Foreign Affairs (DFA). Ang P150 milyong confidential fund ng DepEd ay nilipat sa kanilang Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE).

Ang pondo ay inilipat umano sa mga frontline agency na nagbabantay at nagbibigay ng proteksiyon sa territorial rights ng bansa sa West Philippine Sea tulad ng National Intelligence Coordinating Agency (P300 mil¬yon); National Security Council (P100 milyon); Philippine Coast Guard (P200 milyon); Department of Transportation (DOTr) para sa development/expansion of Pag-asa Island Airport (P381.8 milyon). (Billy ¬Begas/Eralyn Prado)