Nagpasaring sa Kamikazee? Vice willing magpa-picture sa Sorsogon

Hindi pinalampas at parang pinasaringan nga ni Vice Ganda at ng mga kasama niyang sina MC Muah at Lassy Marquez ang bandang Kamikazee sa concert nila sa Sorsogon Capitol Park, Sorsogon City last Sunday.

Pabiro ngang pinatamaan ng tatlong komedyante ang kontrobersyal na banda na hindi pinayagang mag-perform at pinauwi na lang dahil sa isang isyu.

Nang makita ni Vice si Sorsogon Governor Boboy Hamor ay bigla siyang nag-joke. Biro ng comedian-TV host, masama raw ang tingin ng mga taga-Sorsogon kay Lassy dahil napagkamalan ito na kasama sa bandang Kamikazee.

Havey sa audience ang joke na iyon ni Vice. Hagalpakan ang mga tao kaya agad kumambyo ang tatlo at nag-play safe.

“Charot lang,” sabi ni Vice. “Kami kasi ang magpe-perform ngayon,” bawi pa niya.

Sinabi rin ni Vice na willing sila bumisita at mag-pictorial sa 16K illuminated blue roses sa Casiguran, kahit na raw sa 17K illuminated santans at 18K illuminated carnations ay pupuntahan daw nila, kahit pa raw lahat ng bulaklak ay hinding-hindi sila magsasawang puntahan para magpa-picture.

Ang concert ng Unkabogable Star kung saan guests niya sina MC, Lassy, ang Six Part Invention band, at si Zeus Collins ang naging opening salvo ng Kasanggayahan Festival 2023.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)