Mika Reyes, PLDT dibdiban ensayo

Mga laro sa Linggo:

(Araneta Coliseum)

3:00pm — Gerflor vs. NXLed

5:00pm – – PLDT vs. Cignal

ATAT nang ibangga ng PLDT High Speed Hitters ang pambato nilang si Mika Reyes pagsalang nila sa simula ng 2023 Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference na papalo sa darating na Linggo sa Araneta Coliseum.

Pangungunahan ni 29-year-old middle hitter Reyes ang Speed Hitters kontra Cignal HD Spikers sa alas-5 ng hapon pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng Gerflor at NXLed sa alas-3.

Target ng Speed Hitters na masilo ang korona sa nasabing event na inorganisa ng Sports Vision kaya naman makakatuwang ni Reyes sina veteran Rhea Dimaculangan, Kath Arado, Dell Palomata at Mean Mendrez.

Nakaraan lamang nag-anunsiyo ang PLDT na nagdagdag sila ng armas para mapalakas ang tsansa nila sa asam na kampeonato.

Isinama nila sa lineup si Filipino-Canadian Savannah Davison kaya naman markado ang PLDT sa mga teams na posibleng kuminang ngayong conference.

Nakapaglaro si Davison sa Division 1 ng US NCAA at sa University of Oklahoma at New Mexico State University.

Malaking bagay si Davison sa PLDT dahil aakuin niya ang posisyon ni Jovy Prado na nagtamo ng ACL tear sa nakaraang Invitational Conference.

Si Reyes naman ay naging miyembro ng national team noong 2017 hanggang 2019.

(Elech Dawa)