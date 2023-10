Matira ang matibay! Marlon Tapales, Naoya Inoue kasado sapakan sa Disyembre

PAGHAHANDAAN na ni World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) champion Marlon “Nightmare” Tapales ang pagsagupa kay World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) titlist Naoya “The Monster” Inoue sa Disyembre 26 sa Japan.

Inihayag ni Top Rank big boss Bob Arum sa panayam ng batikang manunulat at host na si Steve Kim na planong gawin ang mega bout matapos ang araw ng Pasko sa lungga ni Inoue para pagsamahin ang kanilang mga titulo sa 122-pound dibisyon.

Kapag nagwagi, magiging unang Pinoy boxer ang 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte na kampeon sa apat na world boxing body.

“So, Bob Arum tells me that he believes things are moving forward for Naoya Inoue-Marlon Tapales for all the belts at 122, in Japan in December 26,” ayon sa post ni Kim sa X (dating Twitter).

“As for “The Monster” fighting again next year in America. He wants to fight here [Japan].”

Kumamada na sa masinsinang ensayo si Tapales sa paggiya ni head trainer Ernel Fontanilla na idinaraos sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada bilang preparasyon sa malakihang salpukan ng dalawang unified champions sa panahon ng four-belt era.

Hindi naman nagpahuli sa kanyang paghahanda ang 30-anyos na four-division world titlist na puspusan na rin ang isinasagawang pagsasanay ng kanilang grupo para umano sa napipintong laban sa Disyembre.

“It’s about time to start sparring in earnest and get ready for December,” pahayag ni Inoue.

“My recent training has been a good balance between my mind and my body, I’m finishing well at this stage. I want to see December as it is.”

Tanging si Tapales (37-3, 19KOs) na lamang ang natatanging Pilipinong boksingero na kampeon sa kasalukuyan.

(Gerard Arce)