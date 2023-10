Mamahalin anak hanggang sa huling hininga: Sharon madamdamin ang mensahe kay KC

‘Mother’s love is always the purest’. ‘Yan ang maiisip sa palipad-hangin na mensahe ni Sharon Cuneta para sa kanyang panganay na si KC Concepcion upang ipaalam ang pagkasabik ng Megastar sa anak at hindi-hindi ito magbabago hanggang sa kanyang huling hininga.

Nakakaantig nga ng damdamin ang bagong post ni Sharon sa kanyang Instagram, na nagpapakita ng lumang love letter ni KC sa kanya noong bata pa anak.

Nakasulat sa love letter ni KC sa kanyang nanay na, “Once there was a little girl, she grew up everyday… now she’s my mother, she’s pretty… before she was cute. I love her so much, her daughter.”

Binilugan pa ito ni KC ng heart shape na nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mommy.

Nakasulat din ang mga katagang, “Love and kisses and hugs and smiles reminds me about you – Kaycee.”

Dahil doon ay nasabik si Sharon kay KC at sa pagiging malapit nila sa isa’t isa kaya naman sa caption ay idinaan ng Megastar ang mensahe niya sa anak, na anuman ang kanilang isyu ay hindi mawawala ang pagmamahal ng premyadong actress-singer sa anak.

Sey pa ni Sharon sa caption, “I have kept most, if not all of KC’s letters to me when she was small. I hope she was able to somehow keep all of mine too. We have moved houses so many times that I wouldn’t surprised if lots of them lost. Anyway – my baby is never a second away from my heart, my thoughts… I miss her terribly. She’s all grown-up now… but the images of her as a little girl are so deeply etched in my brain and will stay there until I take my last breath. I hope you are doing well, Cucai, Tuttut, Tutti, Toot, Kaycee-waysie. Mama loves you very much. Always and forever. Unconditionally. Whatever happens. Remember that always @Kristinaconcepcion.”

Sinusulat ang item na ito wala pang comment si KC sa post ng ina.