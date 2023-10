Malick Diouf, Maroons paaamuin Tamaraws

Standings W L

UP 3 0

La Salle 2 1

UE 2 1

NU 2 1

Adamson 2 1

Ateneo 1 2

FEU 0 3

UST 0 3

Mga laro ngayon:

(Mall of Asia Arena)

11:00am – UP vs FEU

1:00pm — UE vs Ateneo

4:00pm — UST vs NU

6:00pm — DLSU vs AdU

PAHAHABAIN sa apat ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons ang kanilang early run sa pangunguna pa rin ni reigning MVP Malick Diouf at sensational high flying rookie Francis Lebron Lopez sa pakikipagharap sa wala pang panalong Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa pambungad na laro ng nakatakdabg quadruple-header ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kumana ng pangatlong double-double ngayong season ang 6-foot-11 big man na nasa kanyang last playing year matapos ang 12 puntos at 13 rebounds mula sa 5-of-8 shooting, habang kinakitaan ng angking husay sa iskoring ang dating Gilas Pilipinas member na si Lopez sa 14 points, 7 boards, 4 assists, 2 steals at 1 block.

“You know, I just wanna say that the job is not finished for us. We have a lot to work on. This was just our third game like coach (Goldwin Monteverde) is saying that it is just the start of the season,” wika ni Lopez matapos pagbidahan ang UP kontra National University sa bisa ng 78-60 iskor nitong nagdaang Sabado.

“We were really happy about today’s game but we are moving on the next game and hopefully we can get that win.”

Bukod kina Diouf at Lopez, aasahan rin para sa powerhouse Katipunan-based squad sina team captain CJ Cansino na uniskor ng 12 pointts at Harold Alarcon na may 10 markers sa nagdaang panalo.

Pipigain din ng UP sina JD Cagulangan, Reyland Torres at Gerrry Abadiano, habang susubukan naman ng mga bata ni coach Denok Miranda na makuha ang kanilang unang panalo sa pagsandal kina LJ Gonzales, Mo Faty, Jorick Bautista, Cholo Anonuevo, Xyrus Torres, Royce Alforque, James Tempra at Pat Sleat. (Gerard Arce)