Jessica Soho naka-selfie mga K-drama star sa South Korea

HINDI lang nakasama kundi naka-selfie pa ni GMA 7 newscaster-host na si Jessica Soho ang ilang sikat na aktor at aktres sa idinaos na Asia Contents Awards at Global OTT Awards sa Busan, South Korea.

Dumalo ang beteranang journalist sa nasabing event para sa ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ na nominado sa Best Reality and Variety para sa storya na ‘Sugat ng Pangungulila’.

Ang KMJS ang tanging Filipino program na tumanggap ng nominasyon sa nasabing kategorya at nakalaban nito ang anim pang entry mula sa Korea at Vietnam.

Sa ginanap na event sa Busan Cinema Center, nakita nito ang aktres na si Lim Ji Yeon na nanalong Best Supporting Actress para sa kanyang role sa Netflix series na “The Glory.”

Naka-selfie rin ni Soho ang nagwaging Best Lead Actress na si Karishma Tanna na bida sa Netflix series na ‘Scoop.”

Nakilala rin ng premyadong journalist ang mga bida ng “Moving” na sina Ryu Seung Ryong na nanalong Best Lead Actor at Lee Jung Ha na tinanghal naman na Best Newcomer Actor.

Nagkita rin sa nasabing event sina Soho at aktor na si rjo Atayde na nominado naman para sa Best Lead Actor.

Sabi nga ng ilang netizen, napakasuwerte naman ng primera pambato ng GMA sa pagbabalita dahil yung pangarap nilang makita ang mga pinapanood nilang K-drama star, heto at naka-selfie pa ng beteranang mamamahayag.

Sana all nga talaga!