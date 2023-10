Jessica kinainggitan kina Lim Ji Yeon, Ryu Seung Ryong, Lee Jung Ha

Sana all masuwerte na tulad ni Jessica Soho.

Well, ang bongga nga ni Jessica na nag-South Korea para dumalo sa Asia Contents Awards and Global OTT Awards sa Busan.

Ang suwerte niya dahil na-meet ni ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ host ang ilan sa mga sikat ngayong K-drama star.

Anyway, ang ‘KMJS’ ay nominado sa Best Reality and Variety category para sa ‘Sugat ng Pangungulila’. Ang show ni Jessica ang nag-iisang Filipino program na nominated sa nasabing category at lumaban sa six entries mula Korea at Vietnam.

Dito nakilala ni Jessica sina Lim Ji Yeon, na nagwaging Best Supporting Actress sa Netflix series na ‘The Glory’ pati na sina ‘Moving’ stars Ryu Seung Ryong at Lee Jung Ha, na nagwaging Best Lead Actor at Best Newcomer Actor.

May picture rin sa red carpet si Jessica kasama ang Best Lead Actress Karishma Tanna mula sa series na ‘Scoop’ at ang kapwa Pinoy na si Arjo Atayde na nominated naman as Best Lead Actor. (Dondon Sermino)