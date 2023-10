Jennylyn nagalit sa pagka-adik sa TikTok ng mister

Nag-react si Jennylyn Mercado sa pagiging adik ng kanyang asawa sa TikTok.

Patok na patok kasi sa netizens ang TikTok videos ni Dennis dahil napapakita niya ang kanyang pagiging makulit, na malayo sa roles na ginagampanan niya.

Sa ngayon nga ay mayroong 1.1 million followers at 14.2 millions likes sa TikTok si Dennis.

Sa panayam ni Jansen Ramos kay Jennylyn sa pictorial ng bago niyang teleserye na ‘Love. Die. Repeat.’ ay pabiro sinabi ng aktres na nag-aalala na siya sa pagiging TikTok addict ng kanyang mister

“Ako rin po ay medyo nag-aalala na. Huwag kayong mag-alala, ’di lang po kayo ang medyo nag-aalala. Ako din po, pati po ’yung mga kasambahay po namin.

“Talagang malala na po talaga, nahihirapan na nga po akong tanggapin, pero and’yan na ’yan.”

Natatawa rin daw na kinuwento ni Jennylyn na nagtatago at nagla-lock pa ng pinto si Dennis para lang makapag-TikTok.

“Nagtatago siya talaga. Minsan nila-lock n’ya pa ’yung pinto, ginugulat na lang n’ya kami. Ano talaga, masyadong masikreto, minsan sa banyo, sa kuwarto. ’Pag kinakatok ko, sinasabi ko, ’Ano bang ginagawa mo diyan, Dennis? Buksan mo ’to!’ Ganun.”

Dumating na rin daw sa punto na nagalit siya kay Dennis dahil sa kaka-TikTok nito.

As long as naba-balance naman ni Dennis ang time for work, family, at TikTok ay okey lang naman mag-TikTok siya.

Isa nga kami sa paboritong manood ng mga TikTok videos ni Dennis dahil talaga namang nakakaaliw.

Bonggels! (Byx Almacen)