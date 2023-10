Ex-solon na karma sa pangongotong

Sino raw itong dating mambabatas ang masyadong ganid pagdating sa usapin ng kickback sa mga proyekto sa kanyang lugar?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, mabait daw ang imahen ng ex-solon sa publiko pero pagdating sa mga proyekto, kailangang may cut ito o lagay.

Mahina raw ang 20% komisyon ng dating mambabatas sa mga proyekto kaya ang mga contractor, umaaray kung paano magagawa nang matibay ang proyekto.

May mga proyekto tuloy na binabawasan na lamang ang kapal ng semento o kumukuha ng mumurahing materyales para makatipid upang sa gayon ay may kitain pa rin ang contractor kahit paano.

Kahit daw ang mga negosyante sa kanilang lugar, nakokotongan ng dating mambabatas.

Nakarma raw ang dating mambabatas dahil noong nakaraang halalan, hindi ito pinalad na manalo sa bagong tinakbuhang puwesto.

Laking pasalamat daw ng ibang negosyante at contractor sa lalawigan, aba’y kung nanalo daw si ex-solon ay lalo pang mapapalawak ang pagkakakitaan nito sa mga proyekto.

Clue. Ang dating mambabatas na wagas kung mangotong sa proyekto ay may letrang S sa kanyang pangalan as in SOP.