Boss ni Guadiz dinawit sa LTFRB korapsiyon

Naniniwala ang dating executive assistant ni suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz¬ III na may matataas na opisyal sa administrasyong Marcos ang sangkot sa korapsiyon sa ahensiya kung saan umaabot sa P5 mil¬yon ang suhulan para mabilisang makuha ang permit o prangkisa.

Sa press conference na inorganisa ng grupong Manibela noong Lunes, sinabi ni Jeff Tumbado na biktima lamang si Guadiz dahil maaaring sinusunod lamang niya ang utos ng mga nakakataas sa kanya.

“I don’t believe na siya lang ang ano eh, pang sarili niya ‘yun, may instruction din sa higher ups,” ani Tumbado. “I believe victim din itong si chairman.”

Sinabi pa nito na ang perang nakukulimbat sa LTFRB ay dinedeliber sa ilang indibidwal sa Department of Transportation pati na sa Malacañang pero hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang nakatanggap nito.

Umaabot umano sa P5 milyon ang lagayan para mapabilis ang pag-isyu ng permit, ruta at prangkisa sa LTFRB. Ang mga regional office naman ay inoobliga na magbigay ng P2 milyon kada buwan sa head office.

Nanawagan naman si Manibela Chairman Mar Valbuena kay Transportation Secretary Jaime Bautista na magbakasyon muna habang iniimbestigahan ang isyu ng corruption sa LTFRB.

“Dapat siya ang unang sinibak dahil sa command responsibility,” giit ni Valbuena sa Abante.

“Para walang whitewash sa imbestigasyon, umalis din siya,” dugtong pa niya.

Sinabi pa ni Valbuena na maghahain sila ng kaso sa Ombudsman laban sa mga sangkot sa korapsiyon sa LTFRB.