Sa nakaraang linggo, nasaksihan po natin ang patuloy na pamamahagi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng mga smuggled na bigas sa mga mahihirap na pamilya.

Sa ilang lalawigan sa Western Visayas, at sa lungsod ng Taguig, Metro Manila naman nagpunta ang Pangulong BBM nitong nakaraang linggo para maipamigay ang mga sako-sakong bigas sa libu-libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Laking pasasalamat ni Mayor Lani Cayetano sa tulong na dala ng Pangulo, na pinuri naman ang Taguig sa urban farming program nito.

Tulad ng mga naunang naipamigay na bigas ng Pangulo sa Zamboanga, Camarines Sur at Cavite, nanggaling ang ipinamahagi sa Visayas at Taguig sa 42,180 sakong imported rice na kinumpiska ng Bureau of Customs.

Istratehiya po ito ng Pangulo para hindi na mapakinabangan pa ng mga walang konsensyang smuggler ang mga pinuslit nilang bigas at makapagbigay ng direktang tulong sa mga mahihirap na pamilya.

Sa rice distribution na naganap sa Taguig din inihayag ng Pangulo ang pagtatanggal ng price control na pansamantalang pinataw sa regular milled rice at special milled rice.

Natupad na ang layunin ng price control na mapababa ang presyo ng bigas kaya’t tinanggal na ito ng Pangulong BBM. Panahon na rin ng pag-aani ng bigas kaya’t dadami na ang suplay nito sa merkado.

Ang pagtanggal ng price control ay para na rin sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Mas makakabenta sila ng kanilang ani sa magandang presyo kung wala na ang price control.

Makikita sa mga hakbang na ginawa ng Pangulo na bagama’t mabilis siyang magdesisyon ay masusi niya munang pinag-aaralan ang mga mungkahi sa kanya. Ang kapakanan pa rin ng mahihirap ang inuuna ng Pangulo kaysa sa pagpapaganda ng kanyang imahen sa publiko.

Isang halimbawa na lamang ay ang mungkahi sa kanya na tanggalin o ibaba muna pansamantala ang taripa sa inaangkat na bigas para bumaha ng imported rice at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado.

Madaling gawin ito para tumigil na ang mga ilang bumabatikos sa Pangulo. Pero alam ni BBM na ang talo rito ay ang mga magsasakang Pilipino.

Panahon ng pag-aani kaya’t walang kikitain ang mga rice farmer kung tatanggalin ang taripa sa imported rice.

Matatabunan kasi ng imported rice ang kanilang ani kaya’t siguradong lugi pa sila kung magbebenta sa merkado.

Kinatigan at pinuri natin ang Pangulo sa kanyang desisyong hindi ibaba ang taripa sa bigas. Napakalupit nga naman ito para sa ating mga magsasaka kung ginawa ito ng gobyerno sa panahon na sila ay nag-aani na ng bigas.

Bukod pa riyan, ang nakokolektang taripa sa imported rice ay napupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) na pondo para sa mga programang ang layunin ay gawing makabago ang sektor ng agrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka.

Dito sa RCEF kumukuha ng pondo para mabigyan ng karampatang training, makabagong gamit, pasilidad, teknolohiya at ayuda ang mga magsasaka. Kung tatanggalin o ibaba ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang pondo na inilaan ng gobyerno para umasenso ang kanilang kalagayan.

Tulad ng nasabi ko na po, para patuloy na magtanim ang ating mga magsasaka, kailangang makita nilang tama ang patakaran na pinapatupad ng gobyerno at maramdaman nilang may malasakit ito sa kanilang kapakanan. Ito ang pinakita sa kanila ng Pangulong BBM sa pagtugis sa mga smuggler ng bigas at pagtangging ibaba ang taripa sa imported rice.