Abusado, babaero: McCoy walking red flag sa mga kababaihan

Bilib na bilib ang sambayanan sa sobrang pagka-convincing ni McCoy de Leon bilang abusado at babaero na si David sa kanyang karelasyon, sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Awang-awa naman ang mga fan kay Yuki Takahashi na gumaganap bilang si Camille, na dyowa nga ni David o ni McCoy.

Relate na relate nga ang mga netizen sa pinagdadaanan ng karakter ni Yuki, dahil talagang nangyayari raw `yon sa totoong buhay.

Pero katuwiran ng mga manonood, kahit kinamumuhian nila si McCoy bilang kontrabida, marami rin daw silang napupulot na aral sa serye. Na dapat nga raw ay matutunan ng mga kabataan ngayon.

Dapat daw isaksak sa isip ng mga babae na kapag nakita nila na ang manliligaw nila ay katulad ng karakter ni McCoy, dapat ay red flag na agad ito.

Si McCoy o David nga raw ay malinaw na walking red flag.

“I’m not really a fan of ‘Batang Quiapo’, but this clip showed in my feed tonight and hindi ako makapaniwala kung gaano nagbago ang itsura ni Camille sa pagsasama nila ni David. Not only that, nambababae siya habang buntis si Camille. Ibang klase… Ladies, go for someone better, please. Hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ni David. (na rapist pala),” sey ng isang manonood, na super imbyerna kay David.

“It’s okay to wait long than to marry wrong. Please make a choice that will protect you and your future family. I just realized that when a woman is not loved right, it appears on her face—how stressed she is, how dull she becomes, and how her character turns worse because she’s losing herself,” dugtong pa ng netizen.