Abante babae! Christine Guergio sinungkit 2nd ginto sa ROTC Games

INANGKIN nina Christine Guergio, Kent Francis Jardin at Denmark Dacunes ng Adamson University – Philippine Navy ang tigalawang gintong medalya matapos pamunuan ang mga nagwagi sa ikalawang araw ng athletics event ng National Capital Region leg ng Reserve Officers Training Corps Games sa PhilSports Track Oval sa Pasig City.

Pinamunuan ng 19-anyos na 1st year Bachelor of Sports Science at UAAP Season 85 Athletics MVP na si Jardin ang Adamson-Army sa pinakamabilis na oras na 44:50s sa 4×100 para iuwi ang kanyang ikalawang ginto sa kompetisyon na para sa mga kadeteng atleta sa sangay ng Philippine Army, Air Force at Navy.

Kasama ni Jardin na nagwagi sina Denmark Dacunes, Ralph Anthony Lego at Alexander Padilla, may pagkakataon pa si Jardin na makapagwagi ng ikatlong ginto sa pagtungtong ng Adamson sa 4×400 finals.

Hindi naman nagpaiwan ang kakampi nito na si Guergio sa pagwawagi sa women’s 100m nitong Martes sa oras na 28:02 para sa kanyang ikalawang gintong medalya. (Lito Oredo)