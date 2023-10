Trip mo? Bebot nagpa-tatto ng buhok sa kilikili!

NAGPAPALAGAY ng tattoo ang isang tao dahil may nakatago itong meaning o mensahe depende sa disenyo na napili nitong ipalagay.

Pero ibahin ninyo ang bebot na ito na viral ngayon sa TikTok!

Pinost ito ni Gipsyg Tattooer (@gipsygtattooer) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Why not?”

Sa video mapapanood ang bawat step na pinagdaanan ng bebot mula sa pagdidikit ng design hanggang sa paisa-isang paglalagay ng tinta rito na aakalain mong buhok talaga sa unang tingin!

Sa dulo ng video makikita ang reaction niya na tila na-shock pero kita naman sa kanyang mukha na nagustuhan niya ang kanyang ipina-tattoo.

Kaya naman hindi kataka-taka kung kumalap ito ng higit 1.8 milyong views at dagsang sentiment mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ng user na si @favourfelix5, aniya “What was the reason!!!”

“Thank you for making me feel like an intelligent person,” biro ni @Sky_in_the_sky.

Say naman ni Queen Bessie, “That would hurt like hell.”

“Monumental slay, if you’re asking ‘why?’ then it’s not for you to get mama!!!” hirit naman ni @angry.jpeg.

“Wouldn’t get this tattoo, but I like it personally,” dagdag pa ni @ribambelle.

Ikaw, keri mo ba magpalagay ng ganitong tattoo? (Moises Caleon)