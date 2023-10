Titser tinangayan ng motorsiklo, tinodas pa

NASAWI ang isang 29-anyos na guro matapos itong barilin sa ulo at katawan ng isa sa tatlong suspek na hinihinalang mga miyembro ng sindikatong ang-aagaw ng motorsiklo sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao Sur noong Sabado.

Dead on the spot sanhi ng mga tama ng bala mula sa kalibre .45 baril sa ulo at katawan ang biktimang si Charles Candolo Fuentes, residente ng nasabing bayan at guro sa Kauran Elementary School.

Ayon kay Police Capt. Giuseppe Tamayo, hepe ng Ampatuan Municipal Police Station (MPS), pauwi na ang biktima lulan ng kanyang Suzuki Raider 150 nang harangin ito ng mga suspek sa kahabaan ng national highway sa Barangay Kauran bandang alas-siyete nang gabi.

Bumaba umano ang isang armadong suspek at malapitan itong binaril sa ulo at katawan.

Agad na bumulagta ang biktima sa kalsada habang agad minaneho ng isang suspek ang motorsiklo nito samantalang magkaangkas ang dalawa pa na tumakas sa nasabing lugar.

Samantala nadakip ang isa sa mga suspek habang gamit ang sasakyan ng biktima sa isinagawang checkpoint ng mga sundalo sa Barangay Kapinpilan ng nasabing bayan may 10 kilometro ang layo sa lugar ng krimen.

Hindi muna tinukoy ng pulisya ang pangalan ng nadakip na suspek upang hindi umano masira ang gingawa nilang follow-up operation laban sa dalawa pa nitong kasama. (Edwin Balasa)