Tagumpay sa Asiad

ISANG magandang araw mga ka-Abante at ka-Depensa.

Tayo ay bumabati sa Gilas Pilipinas ng congratulations sa kampeonato nila nitong nakaraang Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China.

Sa tagal ng panahon, ngayon na lang ulit tayo nakatikim ng gold medal sa larangan ng men’s basketball.

Tinalo ng Gilas boys sa finals ang bigating team ng Jordan na may legit NBA reinforcement sa katauhan ni Rondae Hollis-Jefferson.

Binalikat ni Justin Brownlee ang laban sa Asian Games, walang nakapigil sa husay at galing ni JB. Napaka-effective niya at kabisado ng Pinoy ballers ang laro ni JB kaya maganda ang chemistry at tiwala sa isa’t isa ang ipinakita ng Gilas boys.

Sa ikli ng panahon at preparasyon, hindi na nag-eksperimento si coach Tim Cone sa paggamit at pagpili ng player sa Asiad. Experience at diskarte ang pinairal ni coach Tim sa laban kaya naiuwi ang mailap na medalyang ginto para sa bansa.

Congrats ulit sa Gilas Pilipinas team managers Alfrancis Chua at Mr. Manny “MVP” Pangilinan sa suporta na ibinigay ninyo sa team.

***

Balitang PBA Legends.

Nagtipon-tipon last Sunday sa parking lot ng SM Aura ang PBA Legends na sina Alvin Patrimonio, Allan Caidic, Johnny Abarrientos, Marlou Aquino at inyong lingkod Jerry Codinera para makipag-exhibition game kontra sa mga suppliers at empleyado ng INEWVATION ni Boss Jayson So.

Ginanap ang laro sa Pretty Huge Gym sa mismong SM Aura. Madami ang natuwa dahil hindi nila akalain na nakakatakbo pa rin ang Legends kontra sa mga edad 30-40 years old na mga empleyado.

Kaya ayan abangan sa darating na October 11 naman sa may SM South Mall ng alas-12 ng tanghali, lalaro ang PBA Legends sa Las Piñas.

Kita-kits mga idol!