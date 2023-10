Sey niyo Andrea, Sanya? Marian kinoronahang TikTok Ambassador

Kabogera talaga si Marian Rivera, ha!

Imagine, sa loob lang ng halos dalawang buwan, pinaramdam na agad sa kanya na siya talaga ang reyna ng TikTok.

Kinabog talaga niya ang mga naunang adik sa TikTok na may milyones na follower na agad, ha!

Kung tutuusin, mas maraming artista ang mas maramiing follower, ha! Si Marian kasi, 7.1M pa lang ang follower, at 73.0M ang likes.

Malayo pa sa mga artistang tulad ni Andrea Brillantes na may 19.6M followers, at 270.M likes. O Sanya Lopez na may 15.0M followers at 123.1M likes, ha!

Kaya bongga talaga na si Marian, na kahit saglit pa lang siya sa TikTok, heto nga at siya talaga ang kinuhang kauna-unahang TikTok Shop Ambassador.

Tameme talaga sa kanya ang mga naunang nagreyna-reynahan sa TikTok.

“I’m absolutely honored to share that I’ve been chosen as the first-ever celebrity ambassador of TikTok Shop! This is a dream come true and I couldn’t be more grateful. Thank you all for your unwavering support and love. Exciting things are on the way!” sabi ni Marian.

Siyempre, super proud naman si Dingdong Dantes, na nagsabi ngang, “Congratulations, Yum!”

At para sa mga tumatangkilik ng TikTok, very deserving nga raw si Marian sa ganap na ito.

“Our TikTok queen.”

“Yes kween. Let’s go.”

“Lakas, from Sh*pee to TikTok celebrity ambassador.”

“Sa TikTok naman ako ngayon mag-ooder. Queen Marian ‘yan, eh.”

“Congrats. We love it, dancing queen.”

“No doubt. Very deserving.”

“You nailed it. The most beautiful ambassador. Bring it on.”

Well, you cannot argue with success, dahil kung views din kasi ang pag-uusapan, malayo talaga ang agwat ni Marian sa kanila, na so far, ang highest o most viewed video niya ay umabot na sa 191.2M, nasundan pa ng 129.2M at 43.9M, ha! Hindi pa counted ang ibang video niya na puro milyones din ang views. (Dondon Sermino)