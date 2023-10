SB19 bumida sa logo launching ng isang soda

Pinangunahan ng SB19 ang logo launching ng isang soda dito sa Pinas.

Ayon sa Instagram post ng nasabing grupo dito raw sa Pilipinas ginawa ang kauna-unahang launching ng bagong logo ng nasabing cola brand.

Proud na ibinahagi ng grupo ang ilang larawan na kuha sa event habang makikita ang malaking logo ng brand.

“A huge shoutout to everyone who joined us at PEPSI Pulse 2023. We had a blast and hope you did too! It was truly special to be part of the grand reveal of Pepsi’s new logo, the very first worldwide launch that happened here in Philippines. What a fresh start, indeed the beginning of a new era!”

Hindi na dapat pagtakhan kung ang SB19 ang babalandra sa bagong ad campaign ng nasabing refreshing brand lalo’t worldwide ang followers ng grupo.

Sa pagkakaalam namin ang KathNiel at iba pang Kapamilya GenZ stars ang ambassadors ng nasabing softdrinks dito sa Pinas.