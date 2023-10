Sarah libre ang concert

Ang bongga naman ng G Studios nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, ang daming ganap ha.

After ng blessings, ribbon cutting ceremony, unveiling ng logo nitong letter ‘G’ sa labas ng studio at launch party with friends and family nitong Linggo ng umaga hanggang gabi .

Sa Day 2 ng selebrasyon ay may special free concert ang Popstar Royalty.

Handog ito ng mag -asawa sa kanilang mga masusugid na tagahanga at para ipakilala na rin sa publiko ang kanilang bagong bukas na G Studios sa Alabang.

Sa labas ng 3-storey building ng photo, video and recording studios ng Guidicelli, ginanap ang libreng concert ni Sarah.

Open sa public ang nasabing jampacked show. Kailangan lang i-like at i-follow ang official social media accounts ng new business venture ng AshMatt para mapanood ito.

Hindi pa rin talaga nawawala ng husay ni Sarah on stage . Pagaling nang pagaling dahil inspired.

Kahit libre ang concert, bigay-todo pa rin ang performance ng misis ni Matteo ha. Bongga!