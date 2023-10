Sandara astig sa bagong brand endorsement

Dahil sa comeback ni Sandara Park bilang solo artist, kung saan naglabas siya ng solo album, unti-unti nang bumabango uli ang kasikatan niya sa South Korea.

Bukod sa kanyang mga guesting sa iba’t-ibang television shows doon, maging sa paglabas niya sa isang dance showdown competition, isa na ring endorser ng sikat na appliance brand si Sandara.

Nakabalandra sa mismong Instagram ni Sandara ang ad campaign mula sa ACER brand na siya mismo ang mapapanood.

Makikita sa video ang paggamit ni Sandara ng iba’t ibang appliances mula sa vacuum cleaner, electric fan, water, at air purifier.

Nakasakay sa ad campaign ang pagiging isang singer-artist ni Sandara na pag may oras ay masayang naglilinis at naghahanda ng pagkain sa loob ng kanyang bahay.

Sa huling frame ng video ay mababasa ang tag na, “Sandara Park Acerpure Ambassador.”

May isang nag-comment at ang sabi ay si Kathryn Bernardo ang unang commercial model ng Acer at ngayon ay si Sandara na raw ang bida.

Ipinanawagan din ng ilang fans na kuning ambassadress ng Jollibee at San Miguel Beer si Sandara dahil legit ang pagiging consumer nito ng dalawang Philippine brand at ipinagmamalaki nito ang mga nasabing brand sa kanyang socmed posts. (Rey Pumaloy)