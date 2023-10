Salubong ng MassKara Festival dinagsa

TINATAYANG nasa 17,000 katao ang dumagsa para makiisa sa MassKara Festival 2023 grand countdown na tinawag na ‘salubong’ simula noong Biyernes nang gabi sa Bacolod City, Negros Occidental.

Ayon kay Colonel Noel Alinio, director ng Bacolod City Police Office, may 125 pulis ang itinalaga sa Bacolod City Government Center grounds para tiyaking magiging maayos at payapa ang umpisa ng inaabangang festival.

Samantala, sinabi ni Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez na inaasahan nilang magiging mas masaya ang pagdiriwang nila ng MassKara Festival dahil sa mga nakalinya nilang aktibidad para sa mga residente.

Aniya pa, darating din sa lungsod ang isang sikat na K-Pop group at ang TVJ-EAT group para magbigay ng saya sa mga taga-Bacolod.

Inimbitahan rin aniya nila ang pamilya ni Pa­ngulong Ferdinand Marcos Jr. para saksihan ang MassKara street dance at arena competion na siyang magiging tampok o highlight ng festival sa Oktubre 22.

“Come to the super city of Bacolod to witness the grandest celebration of MassKara Festival,” ani Benitez.