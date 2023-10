Rachel Anne Daquis susubukan mag-coach

MALAPIT nang lumipas ang husay ni Rachel Anne Daquis sa paglalaro ng volleyball kaya nais naman nitong subukan maging coach para maisalin sa ibang henerasyon ang kanyang talento.

Nakatakdang tumungo si former V-League Most Valuable Player (MVP) Daquis sa United States ngayong buwan para dumalo sa isang coaching clinic.

Isiniwalat ito ng Cignal sa kanilang social media account.

“Congratulations to team captain Rachel for being invited to a coaching camp in the USA this October. This is a once-in-a-lifetime opportunity that will benefit her volleyball career and, eventually, the Cignal HD Spikers as she shares her learning and experience with the team,” statement mula sa HD Spikers.

Matikas pa rin maglaro si 35-year-old Daquis, nakikita pa rin ang kanyang power at liksi sa paglalaro nito sa HD Spikers.

“The entire Awesome Nation is always behind you, Queen RAD!” ayon sa mga kasamahan ni Daquis.

Si Daquis ay dating miyembro ng national team noong 2015-2017 at pambato siya ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws noong nag-aaral pa ito sa kolehiyo.

Nakapaglaro si Daquis sa Philippine Army Lady Troopers at sa Petron Blaze Spikers kung saan isa siya sa mga nagbibigay sigla sa kanilang koponan.

Kuminang si Daquis noong 2015 matapos angkinin ang Philippine SuperLiga All-Filipino Conference Finals Most Valuable Player award.

(Elech Dawa)