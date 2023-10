Props na baril ng mga artista inobligang ipaalam sa Comelec

KAILANGAN munang kumuha ng Certificate to Transport sa Commission on Elections (COMELEC) Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns (CBFSC) ang mga gumagamit ng ‘props’ na baril sa entertainment industry.

Ito ang nakasaad sa advisory na inilabas ni PNP Firearms and Explosives Office (FEO) Acting Chief Police Brig. General Roger Quesada.

Sakop nito ang ang air-soft o airgun, at iba pang mga replika ng baril na ginagamit na props sa theatrical play at entertainment industry partikular sa mga action movie at teleserye.

Base sa Comelec Resolution No. 10905, epektibo ang nationwide gun ban simula Agosto 28 kasabay ng umpisa ng election period para sa Barangay at Sanguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30.

Samantala, kukumpiskahin ang mga props na baril na walang permit at kakasuhan ang may dala nito depende sa situwasyon. (Edwin ­Balasa)