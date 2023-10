Pope Francis ipinagdasal kaligtasan ng mga biktima sa Gaza

IPINAGDASAL ni Pope Francis ang kaligtasan ng mga biktima sa Gaza kasunod ng apela sa mga lider ng Israel at Gaza na wakasan na ang karahasan para maiwasan ang walang saysay na pagkamatay ng mga ino­senteng indibidwal.

Iginiit ng Santo Papa na hindi kailanman mareresolba ng karahasan ang anumang sigalot o problema bagkus marami lang ang madadamay at magbubuwis ng buhay dito.

“I follow with apprehension and sorrow what is happening in Israel,” anang Santo Papa sa kanyang weekly address sa mga mananampalataya sa St. Peter’s Square.

“I express my solidarity with the relatives of the victims, and I pray for all those who are experiencing hours of terror and anguish,” dagdag ng pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika.

Umaasa aniya siya sa kaliwanagan ng pag-iisp ng mga lider ng nag-aalitang bansa.

“Let the attacks and weapons cease, please, because it must be understood that terrorism and war bring no solutions, but only to the death and suffering of many innocent lives. War is a defeat, every war is a defeat. Let us pray for peace in Israel and Palestine,” giit pa ng Santo Papa.